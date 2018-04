Ligue Europa : Griezmann, le talisman de l'Atlético

Souriant et… décisif ! Depuis le mois de janvier, Antoine Griezmann fait à nouveau chavirer le cœur des supporters de l’Atlético. C’est bien simple, l’international tricolore marque but sur but et bien entendu, ça change tout pour les Colchoneros. Encore une fois, malgré l’expulsion rapide de Vrsaljko (9e), les Madrilènes ont dû batailler face à Arsenal, jeudi soir en demi-finale aller de la Ligue Europa, et ils ont fini par arracher le match nul suite à un but de "Grizi" (82e).

"Ça, c’est nous. On a défendu à dix, on a tout donné. Et une erreur de l’adversaire et c’est but. On sait profiter des erreurs adverses", s’est enflammé l'international tricolore dans Marca. Les hommes de Diego Simeone, lui aussi expulsé, ont effectivement été contraints de défendre tout au long d’une rencontre dominée par les Gunners. "C’est grâce à Simeone, il nous apprend à lutter à chaque entraînement, à chaque match et ça se voit sur le terrain", plaide le Français.

Une prolongation à venir chez les Matelassiers ?

C’est cette mentalité qui le pousse à chaque fois à donner le maximum. Un engagement nécessaire pour exister sous la coupe du technicien argentin. Un entraîneur qui fait des pieds et des mains auprès de sa direction pour qu'Antoine Griezmann prolonge à l’Atlético et ne rejoigne pas le Barça. Et si la presse catalane annonçait il y a peu encore que tout était réglé, cela ne semble pas si clair.

Après avoir affirmé que rien n’était fait avec le FC Barcelone, le natif de Mâcon (27 ans) a cette fois tendu la main vers ses dirigeants, manifestement disposés à faire de gros efforts financiers pour le retenir. "Je ne sais pas si je vais continuer la saison prochaine. On parle avec le club et on va voir ce que l’on peut faire", a-t-il ajouté. Un propos qui va sans doute redonner le sourire à tous les supporters.