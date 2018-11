Bordeaux, ça devient serré

L’effet Joe DaGrosa, un peu. Alors qu’on n’attendait rien de spécial de la part de Bordeaux face au Zénith Saint-Pétersbourg, la qualification pour les 16e de finale de Ligue Europa n’étant déjà plus qu’un petit rêve, les Girondins n’ont pas réussi à s’imposer (1-1). Mais leur prestation a été assez étonnante. C’était plutôt consistant et ça méritait presque mieux. D’ailleurs, ce n’est mathématiquement pas terminé pour le club aquitain, qui doit tout gagner et espérer que le Zénith fasse la même chose.

C’est toujours difficile de s’enflammer pour un match des Girondins au Matmut Atlantique, surtout le jeudi soir où les tribunes restent très clairsemées. Néanmoins, le contenu de la rencontre a développé une atmosphère détendue et enthousiasmante, sans trop de pression pour les joueurs de Ricardo et Eric Bedouet. Dommage de s’être fait rejoindre en seconde période. En cas de victoire, l’éventualité d’une qualification serait devenue plausible et aurait pu créer une nouvelle dynamique intéressante.

Costil: "Je vais me poser et regarder le classement"

François Kamano a ouvert le score sur penalty (35e), trois minutes après avoir tiré sur le poteau et enchaîné avec un énorme raté seul face au but. Et si Benoît Costil a dû s’employer en fin de première période, il y a encore eu une occasion de 2-0 pour Kamano peu après la pause (52e). Les Girondins ont été punis sur une des seules vraies incursions russes dans la surface, à la 72e minute. Si tout n’est donc pas encore perdu, il faudra surtout que Bordeaux se serve de cet esprit en Ligue 1. Car face au Zénith, le test n’était pas insignifiant.

"On a tout donné, assure Kamano sur RMC Sport. On était à 100%, mais il faut donner 150 ou 200%. On retient surtout cet état d’esprit, on a manqué de chance. Lors des prochains matches, ça devrait fonctionner. On est un peu déçus, forcément, mais on doit positiver." "Il y a eu du jeu et du rythme en première période, relève à son tour Costil. On y croyait, on avait envie de gagner ! On est très déçus." Quand on lui a appris que son équipe pouvait encore se qualifier, le gardien bordelais n’y croyait même pas: "Je vais me poser et regarder le classement tranquillement." Toute une culture de la gagne à retrouver.