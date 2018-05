Atlético : Griezmann a demandé l'entrée de Torres !

C'était un symbole fort de voir Fernando Torres entrer sur le terrain, même à 3-0 en faveur de l'Atlético contre l'OM, pour participer à la finale de la Ligue Europa. Et pour la petite histoire, comme l'affirme beIN SPORTS Espagne, c'est Antoine Griezmann qui s'est approché de "mono" Burgos (l'adjoint de Simeone suspendu) pour demander l'entrée d'"El Nino". L'action s'est passée juste après le 3e but de l'Atlético et Torres a bien remplacé l'attaquant français quelques secondes plus tard "pour vivre un rêve de gosse" comme il l'a affirmé plus tard. Un superbe geste du Français.