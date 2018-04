Ce serait la belle histoire du choc des demi-finales de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich... Il y a un an, James Rodriguez était perdu pour le football aux yeux de certains, puisqu'il n’a jamais convaincu Zinédine Zidane durant un an et demi de collaboration. C’est donc une revanche personnelle qu’a prise le gaucher colombien en revenant sur le devant de la scène cette saison avec le Bayern Munich (où il sera transféré définitivement en juin prochain). Et s’il se vengeait face aux Merengue ?

"Zizou" le redoute. "Je ne voulais pas qu’il parte. Il voulait jouer davantage et je le comprends, mais je n’ai jamais eu de problème avec lui. Cette année, c’est la même chose pour certains de mes joueurs, qui restent sur le banc et c’est la merde pour un coach. Il sera motivé car c’est un joueur qui veut bien faire. Celui qui pense que je suis contre James a tort, c’est un grand joueur", a lancé le coach madrilène, mardi devant la presse.

Un composant clé de l’équipe

Sur le terrain, James Rodriguez peut effectivement faire très mal au Real, puisqu’il est décrit comme "un composant clé du Bayern" par Jupp Heynckes. Depuis le départ de Carlo Ancelotti, l’ancien Monégasque est en effet devenu le meneur de jeu de l’équipe depuis une position de milieu relayeur. "Il a beaucoup d'imagination et c’est un top joueur", s’est ainsi réjoui son entraîneur à la veille de la demi-finale aller à l’Allianz Arena ce mercredi (20h45 - beIN SPORTS 1). C'est l'heure pour James de susciter des regrets au Real.

Zidane : "On va souffrir"