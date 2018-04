Zidane se méfie quand même

Zinédine Zidane est bien parti pour rejoindre Marcelo Lippi dans l’histoire de la Ligue des champions. Le mythique entraîneur de la Juventus Turin est en effet le seul jusqu’à présent à avoir disputé trois finales de C1 à la suite (1996, 1997, 1998), dont deux avec Zinédine Zidane joueur d’ailleurs. Vainqueur en 2016 et 2017, le Real Madrid a fait un grand pas vers une troisième finale consécutive en l’emportant (2-1) à Munich.

L’ancien champion du monde restait néanmoins méfiant à l’issue de la rencontre. Et pas seulement en raison de la belle prestation des Munichois à l’Allianz Arena, pas payés de leurs efforts. Le souvenir du quart de finale retour face à la Juventus Turin était également dans toutes les têtes. Vainqueurs 3-0 à Turin au match aller, les Madrilènes étaient passés tout près de la correctionnelle au retour (1-3), ne devant leur qualification qu’à un penalty de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel.

Ce n'est pas forcément un coaching Zinédine Zidane

"On ne peut pas dire que c'est gagné, nous sommes contents du résultat, mais nous savons qu'il va nous falloir souffrir encore au retour. Après notre expérience contre la Juventus, nous savons qu'il va falloir aborder le match retour à la maison d'une façon différente", a ainsi confié le Français néanmoins "très content" du résultat. "C'était un match difficile, compliqué, surtout au début on ne pouvait pas ressortir les ballons avec facilité. C'est un très bon résultat, ce n'est pas facile de venir gagner sur ce terrain", a-t-il savouré.

Cristiano Ronaldo muselé, le Real Madrid a pu compter sur Marco Asensio pour s’imposer, le jeune Espagnol inscrivant le but de la victoire dix minutes à peine après son entrée en jeu à la pause à la place d’Isco. Mais ce remplacement n’avait rien à voir avec un coup de génie de Zinédine Zidane. Plus à un coup de chance. "On n'a pas eu d'autre choix que de le changer. Marco Asensio est rentré formidablement bien. Ce n'est pas forcément un coaching, je devais le changer parce qu'Isco ne pouvait pas continuer", a d’ailleurs reconnu Zinédine Zidane au micro de beIN SPORTS. La chance du champion, sûrement.