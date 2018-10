Youth League: Première défaite pour l'OL

Mauvais présage ? Après deux victoires, dont un succès sur la pelouse de Manchester City, l'Olympique Lyonnais a concédé sa première défaite de la saison en Youth League en s'inclinant ce mardi à Hoffenheim (3-1).

Maxence Caqueret avait pourtant ouvert le score (55e), mais les jeunes Gones ont concédé trois buts dans les 25 dernières minutes, et sont désormais deuxièmes de leur groupe derrière le club allemand.

#HOFOL Paul Devarrewaere : « On a trop reculé après le but après avoir fait un bon début de match. C’est dommage. On voulait remporter ce match. On est encore bien dans la compétition pour se qualifier. » #UYL pic.twitter.com/nYo0iVJUML