Varane: "Une quatrième, ce serait incroyable"

Les yeux de Raphaël Varane pétillent. Et pour cause, cette dernière ligne droite qui mène à Kiev et à la finale de la Ligue des champions arrive enfin. Un ultime effort face à Liverpool pour espérer battre des records et entrer un peu plus dans l’histoire de son club et des Coupes européennes. "Ça paraît surréaliste. C’est très difficile de gagner une Ligue des champions alors trois, je ne sais pas quoi dire. Une quatrième, ce serait magnifique, incroyable", glisse-t-il pour Marca.

Le défenseur continue d’apprendre et de progresser à côté de Sergio Ramos dont il peut encore envier le leadership. Mais c’est ensemble, tous ensemble qu’il vont devoir faire face au collectif des Reds et aux raids menés notamment par Mohamed Salah. Lui aussi très rapide, Varane met en avant "la concentration" et "la nécessité d’un travail collectif pour laisser très peu d’espace" pour éviter à l’équipe de Klopp de briller.

Une Ligue des champions qui fait figure de rendez-vous ultime mais également d’une ultime opportunité pour «sauver» une saison blanche jusque-là puisque le Barça a réalisé le doublé Coupe-championnat. "Dans les moments difficiles en Ligue des champions, je pense qu’on a tous augmenté notre niveau et on s’est battus pour gagner. Dans les moments-clés on a répondu présent et j’espère que tous ensemble, samedi, on sera à notre meilleur niveau", consent un Raphaël Varane plus motivé que jamais.

Il sait que le Real possède ce supplément d’âme dans les finales, ce petit plus qui lui a souvent permis de faire la différence dans les rendez-vous majeurs.