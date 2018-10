Tuchel : "Un match spécial pour Cavani"

Absent des célébrations, et de la communion entre joueurs et supporters, après la large victoire du PSG contre Lyon avant la trêve internationale (5-0), Edinson Cavani semblait avoir mal vécu son remplacement, par Thilo Kehrer, dès la 40e minute de jeu, après l’expulsion de Presnel Kimpembe.

Une impression confirmée par Thomas Tuchel mardi en conférence de presse, à la veille du choc face à Naples pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. "Après Lyon, il était un peu triste parce que j’ai pris la décision de le remplacer, et on a joué à dix contre dix sans lui. Contre Amiens, il n’a pas marqué et les numéros 9 sont toujours tristes quand ils ne marquent pas", a confié l’entraîneur allemand.

"Le but va arriver"

"Il est très important pour nous mais en ce moment, je pense qu’il pense un peu trop à ça, a-t-il poursuivi. Je lui dis que ça va arriver, s’il continue à travailler dur pour nous, offensivement et défensivement, et qu’il est en confiance, le but va arriver. Et Naples, c’est un match spécial pour lui, j’espère qu’il va marquer."

Muet lors des trois derniers matches de championnat (Nice, Lyon et Amiens), malgré les 13 buts inscrits par les champions de France, l'ancien Napolitain (2010-13), dont la dernière réalisation remonte au début du mois, face à l’Etoile Rouge de Belgrade, n’inquiète en tout cas pas ses coéquipiers, à l’image de Juan Bernat. "Moi, je ne le trouve pas du tout triste. Et on sait tous quel grand joueur il est, et qu’il va se remettre à marquer", assure l’arrière gauche espagnol.