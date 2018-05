Ronaldo compare le Real Madrid à Benfica

Avant d'embarquer pour Kiev, l'attaquant merengue Cristiano Ronaldo a eu le temps d'accorder une interview à l'émission espagnole El Chiringuito.

Entre autres sujets abordés, comme Neymar ou sa forme physique, le quintuple Ballon d'or a comparé son club, le Real Madrid, au Benfica Lisbonne. Si le Real ne joue pas dans la même galaxie que le club lisboète, Ronaldo a trouvé des points communs entre les deux formations.

Il a notamment évoqué la pression populaire en Espagne: "Quand vous jouez au Real Madrid, il y a une pression supplémentaire parce que tous le monde parle de vous. On en parle plus que du Barça ou de l'Atlético, que les gens le veuille ou non", avant de faire un parallèle avec le Portugal: "C'est comme au Portugal, vous avez Porto, le Sporting, mais le club dont on parle le plus, c'est le Benfica. Le Real Madrid est un peu comme ça en Espagne".