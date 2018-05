Real Madrid-Ramos: "Salah, le futur t'attend"

Sergio Ramos, impliqué sur la blessure à l'épaule de Mohamed Salah, samedi en finale de la Ligue des champions, a publié un message sur son compte Twitter pour souhaiter "un prompt rétablissement" à l'Egyptien, dont la participation à la Coupe du monde est très incertaine. "Le football t'enseigne tantôt les meilleures choses, tantôt les plus amères. Nous sommes avant tout des camarades. Je te souhaite un prompt rétablissement, Salah. Le futur t'attend". Ceux qui s'attendaient à un message d'excuse seront déçus. Le défenseur madrilène estime probablement qu'il n'est pour rien dans ce petit drame qui impacte autant les Reds que la sélection égyptienne.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah