Real Madrid: Bale raconte son incroyable bicyclette

Héros de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool samedi soir à Kiev (3-1), avec un doublé à la clé, Gareth Bale savoure ce sacre après une saison gâchée par des blessures, durant laquelle il a perdu son statut de titulaire indiscutable.

Si l’ailier gallois a profité d’une bourde de Loris Karius sur son deuxième but, le premier, un somptueux retourné, ne doit rien à personne. "Marquer un but comme celui-là dans le plus grand match de football au monde est un rêve qui se réalise", a-t-il réagi sur le site de l’UEFA.

"En fait, je n’avais jamais marqué de bicyclette, malgré toutes mes tentatives, et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu réussir. Le ballon de Marcelo était juste à la bonne hauteur. C’était vraiment génial de trouver la bonne connexion et de voir le ballon finir au fond des filets."