Quels chapeaux pour le PSG, Lyon et Monaco en Ligue des champions ?

A l’instar de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais, trois autres équipes ont décroché à leur tour leur billet pour la prochaine Ligue des champions durant le week-end: Galatasaray et le Viktoria Plzen, sacrés champions de Turquie et de République tchèque, et l’Inter Milan, qui a arraché sur le gong la quatrième place en Serie A. Cinq équipes qui se sont ajoutées aux 21 premières formations déjà qualifiées et l’on connaît déjà donc 26 des 32 participants à la phase de groupes de la Ligue des champions 2018-19.

De quoi dessiner les grandes lignes des chapeaux qui guideront le tirage au sort de la phase de poules. L’UEFA ayant décidé en 2015 de regrouper dans le chapeau 1 les champions des pays les mieux classés à l’indice UEFA, on connaît ainsi peu ou prou la composition de ce chapeau 1, qui rassemble donc le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus Turin, le PSG et le Lokomotiv Moscou. Six équipes auxquelles il faut ajouter l’Atlético Madrid, vainqueur de la Ligue Europa, et le prochain vainqueur de la Ligue des champions, le Real Madrid ou Liverpool.

Monaco et l'OL dans le chapeau 3

En cas de victoire des Reds, le Real Madrid sera reversé dans le Chapeau 2 eu égard à son indice UEFA. Un chapeau 2 où l'on retrouve déjà le Borussia Dortmund, le FC Porto, Manchester United, le Shakhtar Dontesk et Naples. Benfica et Bâle y seront également s’ils passent l’écueil du 3e tour préliminaire et celui des barrages. Si l’une ou l’autre de ces deux équipes venaient à rester à quai, Tottenham intégrerait ce chapeau 2 et il en serait d’ailleurs de même si le Real remportait la Ligue des champions. L’AS Rome suit sur la liste d’attente de même que Liverpool en cas d’échec face aux Madrilènes, samedi.

Quoiqu’il arrive, Lyon et Monaco sont eux assurés d’apparaître dans le chapeau 3. Au même titre que Schalke 04 et le CSKA Moscou. Sauf résultats favorables, l’AS Rome et Liverpool pourraient donc en être et il devrait en être de même de Salzbourg et Ludogorets si la logique est respectée lors des tours préliminaires et les barrages. Deux équipes seulement sont pour l’heure concernées par le chapeau 4 et pas des moindres puisqu’il s’agit de l’Inter Milan et d’Hoffenheim. Mais Valence, le Viktoria Plzen, Bruges et Galatasaray, assurés de participer à la Ligue des champions, devraient vraisemblablement également émarger dans le dernier chapeau.