PSG : Nasser Al-Khelaïfi félicite Tuchel

Le PSG a beau toujours être en fâcheuse posture dans son groupe de Ligue des champions, les Parisiens étant toutefois maîtres de leur destin, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas tari d’éloges au sujet de Thomas Tuchel.

"Le coach fait vraiment du très, très bon travail. Je suis très content de son travail. Malheureusement, on n’a pas eu de chance ce soir. Mais les joueurs ont tout donné. Je suis très, très content du coach, de son travail, de son staff et des joueurs. On a fait ce qu’on voulait faire", s’est-il ainsi enthousiasmé dans des propos relayés par RMC Sport.