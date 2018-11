PSG-Draxler: "Ce n'est pas grave"

Julian Draxler a résumé le sentiment mitigé qui escorte les Parisiens mardi, après le nul à Naples en Ligue des champions (1-1, quatrième journée du groupe C). "On a bien joué, démarre l'Allemand sur RMC Sport. Une très bonne première période, puis on a mal commencé à la reprise. On est déçus de ne pas avoir gagné, mais il ne faut pas oublier que Naples est très bien, que Carlo Ancelotti a beaucoup d’expérience… Ce groupe est difficile, il faut continuer. On était en tête lorsqu’on menait, mais ce n’est pas grave. Un nul à Naples, c’est pas mal." Liverpool et Naples sont en tête avec six points, soit un de plus que le PSG et deux points par rapport à l'Etoile rouge de Belgrade.