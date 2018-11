OL-Fekir: "C’est inquiétant"

Rejoint dans le temps additionnel après avoir pourtant compté jusqu’à deux buts d’avance, l’Olympique Lyonnais pouvait l’avoir mauvaise après son match nul concédé face à Hoffenheim (2-2).

Nabil Fekir, auteur du premier but mais qui a ensuite manqué plusieurs opportunités, n’était pas le moins déçu à l’issue de la rencontre. "Ce match nul a un goût de défaite, a ainsi reconnu le champion du monde au micro de RMC Sport. On avait bien commencé, on a fait le break, et puis... Après l'expulsion, on a baissé en intensité, en rythme, et on leur a redonné confiance. Ils sont revenus, c'est triste pour nous. C'est notre problème, en ce moment: quand on prend un but, on n'est pas sereins derrière."

Et l’international tricolore de se projeter sur les deux prochains matches avec une certaine inquiétude. "C'est un peu inquiétant, mais on va essayer de corriger tout ça et on a quand même fait un bon match, même si la déception règne. Il reste encore deux rencontres, rien n'est joué."