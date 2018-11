Mourinho, évidemment...

Manchester United qui perd à la 85e minute sur le terrain de la Juventus, puis qui retourne la situation pour l'emporter à la surprise générale... Forcément, les yeux du monde entier étaient braqués sur Jose Mourinho au coup de sifflet final. Les caméras ne s'y sont pas trompées, le coach portugais de MU non plus, en mettant la main derrière son oreille pour mieux entendre les supporters turinois.

"Dans cette belle ville italienne, ils m'ont insulté pendant 90 minutes, explique-t-il à BT Sport. Je ne les ai pas insultés, j'ai juste fait un petit truc... Je sais que les millions de tifosi de l'Inter sont heureux, mais je respecte la Juve, leurs joueurs, leur manager et leur qualité." Pour Sky Sport Italia, Mourinho a joué un peu plus sur la corde sensible: "Ils ont aussi insulté ma famille, y compris celle de l'Inter."

Leonardo Bonucci est allé lui expliquer sa façon de penser, et l'ancien entraîneur de l'Inter a dû se dépêcher de sortir du terrain. Cristiano Ronaldo, s'il n'a pas commenté ce geste, n'a pas été conciliant à propos du match de son ancienne équipe (propos relayés par L'Equipe): "Ils n'ont rien fait pour gagner. Ils n'ont rien créé, ils ont eu deux occasions. Ils ont tout fait pour obtenir des coups de pied arrêtés, comme toutes les équipes anglaises."