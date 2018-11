Monaco éliminé de la scène européenne

L’Atletico Madrid a dominé l’AS Monaco ce mercredi dans son antre, pour le compte de la 5e levée de la Ligue des champions. Les Matelassiers se sont imposés 2-0 sur un but contre son camp de Badiashile (2e) et une réalisation de Griezmann (24e). Falcao, entré en cours de jeu, ayant de son côté loupé un penalty consécutif à une faute synonyme de carton rouge pour Savic (82e). Ce résultat propulse les Colchoneros en huitièmes de finale de la C1 alors que les Monégasques, eux, sont d’ores et déjà éliminés de toutes compétitions européennes.