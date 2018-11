Mbappé : "On a donné notre corps à la science"

Kylian Mbappé a vécu une soirée contrastée, mercredi, face à Liverpool. S’il est à l’origine des deux buts inscrits par les champions de France, il a en effet rarement su se mettre en évidence, gâchant plusieurs situations intéressantes par des mauvais choix ou des erreurs techniques. Les conséquences, peut-être, de sa blessure à l’épaule contractée il y a huit jours avec les Bleus.

Car à l’instar de son compère Neymar, c’est un Kylian Mbappé diminué qui s’est présenté face aux Reds. "Je voulais à tout prix jouer ce match. Maintenant qu’il est passé, on va discuter avec le staff médical, on va faire un point sur le calendrier. Il ne faut pas le nier, il va falloir le soigner pour pas que cela s’aggrave", a-t-il ainsi expliqué à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par France Bleu, reconnaissant avoir eu mal. "Mais tout le monde a mal", a-t-il ajouté dans un éclat de rire.

"Ce serait catastrophique de faire un match comme ce soir et de ne pas se qualifier" Kylian Mbappé

Et ce d’autant plus lorsque les Parisiens affichent une telle détermination. Pointées du doigt pour leur manque supposé de caractère, les troupes de Thomas Tuchel ont en effet cette fois fait preuve d’un état d’esprit irréprochable. Ce que n’a pas manqué de relever le champion du monde tricolore. "A défaut de faire parfois du très beau jeu, on a su montrer que l’on était des hommes et qu’on pouvait aller au combat. On a donné notre corps à la science", a-t-il apprécié.

Et l’ancien Monégasque d’insister. "On a montré que dans le caractère et le dépassement de soi, on pouvait le faire et on l’a fait", a-t-il ajouté. Reste à afficher le même visage lors du dernier match à Belgrade. "Maintenant il faudra récidiver parce qu’on pourra dire que c’est un coup de chance et que c’était un jour avec mais on veut montrer que cela fait partie de notre tempérament", a-t-il prévenu, ajoutant: "ce serait catastrophique de faire un match comme ce soir et de ne pas se qualifier. Il faudra aller gagner là-bas."