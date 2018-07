L'UEFA annonce du changement en Ligue des champions

Le football fait sa révolution, et l’UEFA d’emboiter naturellement le pas de la Fifa en ce sens. Actuellement en Russie, le Mondial expérimente le quatrième changement en cas de prolongation. Une mesure qui sera effective également la saison prochaine dans les phases finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. La maison-mère du ballon rond européen en a fait l’annonce ce jeudi.

Attendue, cette évolution naturelle est accompagnée d’une autre annonce, plus surprenante celle-ci. Le recours autorisé pour "tous les membres officiels d’équipe" à des moyens de communication électroniques sur le banc de touche. A condition toutefois qu’il s’agisse de petits appareils tels que des casques, écouteurs, microphones, téléphones portables, tablettes numériques, montres connectées et ordinateurs portables selon une liste non exhaustive dressée par l’UEFA.

Ces différents systèmes ne seront par ailleurs admis que dans deux cas de figure: "lorsque cela implique directement la santé ou la sécurité des joueurs" et, plus généralement, "à des fins tactiques". Un feu vert qui pourrait bien bouleverser la vie du banc et l’approche stratégique des techniciens les plus minutieux. Pour un football professionnel toujours plus élitiste ?