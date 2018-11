Liverpool: Van Dijk n’a pas peur du PSG

Vainqueur du PSG à l’occasion de la première journée de la phase de poules (3-2), Liverpool débarque à Paris avec le plein de certitude. Les Reds ont beau, depuis, s’être inclinés à Naples et à Belgrade, Virgil van Dijk ne craint pas en tout cas ce déplacement au Parc des Princes.

"Je n’ai peur de rien. Nous les respectons comme une équipe mais nous voulons gagner le match. Nous serons complètement concentrés là-dessus, motivés et nous allons nous assurer d’être prêts pour ça. Nous ne devons pas oublier que nous sommes une des meilleures équipes d’Europe. Nous avons atteint la finale l’année dernière et nous voulons faire au moins la même chose cette saison. C’est notre but", a ainsi expliqué le défenseur néerlandais devant la presse.