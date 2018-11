Liverpool: Gomez OK pour Paris

Victime d’un coup à l’entraînement et absent samedi lors du déplacement victorieux de Liverpool à Watford (0-3), Joe Gomez devrait pouvoir tenir sa place mercredi soir (21h) au Parc des Princes, pour le choc face au PSG.

"Il nous a dit qu’il était à 80% samedi. Il n’y a donc pas de doute pour mercredi. Trent (Alexander-Arnold) et Dejan (Lovren) étaient à 100%, et on n’a pas eu de choix à faire. C’était clair qu’il pouvait se reposer et récupérer encore, il sera donc prêt pour mercredi", a déclaré son entraîneur, Jürgen Klopp, rapporte le London Evening Standard.