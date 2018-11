Liverpool: Du classique pour affronter le PSG

Liverpool évoluera dans son schéma classique, en 4-3-3, sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce mercredi soir en Ligue des champions.

On retrouvera bien évidemment le trio Salah-Mané-Firmino en attaque, alors que, pour son milieu de terrain, Jurgen Klopp a choisi l'expérience, avec James Milner et James Henderson aux côtés de Georginio Wijnaldum, plutôt que Naby Keita.

En défense, la petite surprise est la présence de Trent Alexander-Arnold sur le banc. Joe Gomez débutera à droite, alors que Virgil van Dijk sera associé à Dejan Lovren.

How the Reds line-up in Paris.



Two changes - Gomez and Milner in. TAA and Shaqiri out. #PSGLFC https://t.co/VaRquEpEBh