Ligue des Champions : Pour Benzema, son but n’est plus le but

Dans l’ombre de l’artificier en chef Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et ses 9 buts cette saison font évidemment pâle figure. Mais qui peut finalement s’asseoir à la table du Portugais sans rougir face à la monstrueuse productivité du quintuple Ballon d’Or ? En Espagne comme sur la scène européenne, Ronaldo est un ogre infatigable qui ne laisse que peu de places à ses partenaires pour se mettre en évidence dans la surface de réparation. Cantonné à un rôle plus obscure que CR7 mais ô combien précieux dans le 4-4-2 merengue, l’avant-centre tricolore, avec un temps de jeu similaire, a vu son rendement devant les cages fortement baissé depuis deux ans sous la tunique blanche.

De ses 24 buts en 27 rencontres de Liga en 2015-2016, le meilleur exercice de sa carrière, KB9 a vu ses chiffres dégringoler l’an passé avec seulement 11 réalisations en 29 matchs de championnat. Et en 2017-2018, Benzema affiche, sur ses 27 parties en Liga, un bilan famélique de… 5 buts. Dans le jardin européen de la Ligue des Champions ? Ce n’est pas beaucoup mieux. Le Français cumule, sur les deux dernières saisons, un petit total de 7 réalisations en 19 matchs de C1. Un problème pour le Real Madrid ? Loin de là.

Le Real pour succéder au Bayern

Fort d’un groupe extrêmement complet où le danger peut venir de partout et surtout du banc (Isco, Asensio, Vazquez), le champion d’Europe en titre n’a pas forcément besoin de la force de frappe de Karim Benzema pour gagner et remporter des trophées. En revanche, l’ancien lyonnais est un relai parfait sur la pelouse pour assurer la liaison entre le milieu de terrain (Kroos, Modric) et les attaquants (Bale, Ronaldo). Un schéma de jeu qui se marrie parfaitement avec les qualités techniques et l’altruisme du joueur merengue, auteur de 9 passes décisives sur l’exercice en cours. Un chiffre qui fait de lui le sixième passeur d’Europe parmi les attaquants. Pour comparaison, Ronaldo (8) et Bale (4) sont derrière l’avant-centre dans cette catégorie.

Depuis la prise de fonctions de Zinédine Zidane sur le banc de la Casa Blanca, la formation de la capitale espagnole vit peut-être l’un des plus beaux cycles de sa très glorieuse histoire. Un doublé historique en Ligue des Champions (2016, 2017), un titre national (2017), deux Mondiaux des Clubs et deux Super Coupe d’Europe (2016, 2017), une Super Coupe d’Espagne (2017)… la Coupe est pleine non ? Il reste pourtant encore une C1 à aller chercher pour valider un triplé européen. Un exploit plus accompli depuis 42 ans par… le Bayern Munich. Un but commun pour le Real et Benzema.

Suivre @NicolasSarnak