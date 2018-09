Sanctionné par l’UEFA après les débordements observés la saison passée lors du match de Ligue Europa entre les Gones et le CSKA Moscou, l’OL avait décidé de faire appel face à la sentence: deux matches à huis clos en coupe d’Europe, dont un ferme et un avec sursis durant deux ans, plus 100 000 euros d'amende.

Ce vendredi, la Commission de discipline de l’instance continentale a rejeté le recours lyonnais, confirmant donc son jugement en première instance.

Autrement dit, les hommes de Bruno Genesio accueilleront le Shakhtar Donetsk dans un Groupama Stadium vide le 2 octobre prochain.