Fausse joie pour Samuel Umtiti. Si le Barça, tranquille vainqueur de l'AS Rome (4-1), a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions, l’international tricolore devra attendre avant d’inscrire son premier but de la saison. Sa célébration est pourtant déjà au point.

Convaincu d’avoir marqué après un cafouillage devant le but d’Allison Becker, l’ancien Lyonnais a fait la totale. Course vers le public, baiser sur l’écusson du Barça: tout y était. Mais comme lui ont appris ses partenaires au moment de cette célébration, c’est bien Manolas, après un premier ballon envoyé sur le poteau, qui a marqué contre-son-camp d’un tacle mal maîtrisé.

"Je voulais dire mon amour pour ce club."

"C’est allé tellement vite… En fait, je pensais que c’était moi et ils m’ont tous dit que ce n’était pas le cas, a d’ailleurs reconnu le Français au micro de beIN Sport. Au final, c’est un csc. Espérons que ce n’est que partie remise." Ce non-but lui a en tout cas permis d’envoyer un message aux supporters barcelonais alors que les rumeurs évoquent avec insistance son possible départ à la fin de la saison pour Manchester United voire le Real Madrid. "C’est une célébration comme une autre mais je voulais dire mon amour pour ce club. Je n’ai pas grand chose d’autre à dire", a-t-il ajouté par la suite.

Et «Big Sam» d’évoquer du bout des lèvres les rumeurs à son sujet. "Je me contente de jouer et j’essaie de bien le faire. C’est le plus important pour moi, a-t-il ainsi affirmé. Après, le reste, il y a des choses qui sortent dans la presse, certaines sont vraies, d’autres fausses, mais moi je me concentre sur le football."

Le résumé du match :