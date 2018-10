Une titularisation, trois entrées en jeu, 164 minutes jouées et déjà… quatre buts ! A 18 ans, Reiss Nelson est un grand espoir pressé. L’attaquant d’Arsenal prêté cette saison à Hoffenheim tourne à un but toutes les 41 minutes. Un ratio incroyable pour un joueur qui découvre à peine le haut niveau et la Bundesliga. Face à Nuremberg le week-end dernier, Nelson a connu sa première titularisation pour un doublé et une prestation pleine. Une réussite qui n’est pas sans rappeler celle d’un autre grand espoir prêté en Allemagne : Jadon Sancho (Dortmund). « Résultat important aujourd’hui face à Nuremberg ! Deux buts, trois points, que demander de plus ? » s’est interrogé le natif de Londres sur son compte Twitter. La liste des souhaits est pourtant longue pour cette graine de star. A commencer par des débuts réussis en Ligue des Champions face à Lyon ce mardi…

Massive result today vs Nürnberg! 2 goals, 3 points, what else could you need! 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/D8lbD92Fn7 — Reiss Nelson (@ReissNelson9) October 20, 2018



Entré en fin de match face au Shakhtar Donetsk, Nelson est attendu titulaire ce soir face à l’OL. Surtout, il sera attendu par plusieurs recruteurs à travers l’Europe, son ancien club formateur Arsenal et… le sélectionneur anglais, Gareth Southgate. Selon les médias anglais, le boss de la sélection anglaise a « un œil » sur la pépite anglaise et pourrait même le sélectionner lors des prochaines sélections. Même son de cloche pour Unai Emery. Le coach des Gunners souhaite rapatrier sa pépite en janvier pour donner un peu plus d’épaisseur à l’attaque d’Arsenal.

Chez les Gunners, un certain Thierry Henry, aujourd’hui sur le banc de l’AS Monaco, avait rapidement repéré le talent du joueur. « Il a tous les attributs pour percer, a-t-il expliqué lors d’une interview accordée au Sun en 2017. Il s’entraînait et jouait avec les U18 alors qu’il n’avait que 16 ans. Il était tellement bon qu'après deux ou trois mois, nous sentions qu’il perdait son temps. » Rapide, véloce et surtout bon finisseur, l’intéressé a tous les attributs pour réaliser une grande carrière. Il a surtout la chance d’avoir un coach à Hoffenheim, Julian Nagelsmann, très sensible aux jeunes talents. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2023, Nelson reviendra tôt ou tard chez les Gunners. Avec très certainement un tout autre statut.