Ligue des Champions : Griezmann égale une légende de l'Atlético

Ils sont loin les sifflets de la fin de saison dernière. Antoine Griezmann venait de décider qu’il ne quitterait pas « son » Atlético Madrid pour le Barça. Un choix réfléchi et assumé qu’il ne regrette pas une seconde aujourd’hui. Véritable symbole de l’Atléti, l’attaquant international tricolore n’en finit plus de briller. Encore buteur face à Monaco, mercredi (2-1), il est devenu le métronome d’une équipe appelée à jouer les premiers rôles dans toutes les compétitions.

Un nouveau but, le 27e sur la scène européenne, qui lui permet d’égaler une légende du club: un certain Luis Aragones. Mais évidemment, la route n’est pas encore terminée pour « Grizi », héro de la victoire en Ligue Europa et qui rêve, en plus du titre de champion du monde déjà en poche, d’accrocher une Ligue des champions qui leur avait échappé de si peu en 2016.

Et puisqu’il ne fait jamais les choses comme les autres, Griezmann s’est distingué avant le match contre Monaco en faisant les lacets du petit garçon placé devant lui… C’est le même qui poste une photo de lui sur les réseaux en train de porter Lemar sur le chemin de l’entraînement avec pour commentaire « la joie ». Simple et efficace.

Et si les Matelassiers ont aisément disposé de Monaco, avec un but de Griezmann donc, ce succès n’est pas anodin puisqu’il valide le passage vers les 8e de finale. "C’était le plus important, l’objectif. Après ce qu’il s’est passé l’an dernier, on y est arrivé. Il nous reste un match pour savoir si on peut finir premier", a-t-il plaidé pour Marca. Aussi heureux soit-il, il n’en conserve pas moins une soif intacte de victoire.