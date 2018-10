Le Real Madrid n'a battu le Viktoria Plzen que 2-1 mardi, pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions (groupe F). Karim Benzema (11e) et Marcelo (56e) ont inscrit les deux premiers buts, mais la réduction de l'écart de Hrosovsky à la 79e minute a maintenu les Madrilènes sous la pression d'un improbable nul. Au classement, les Madrilènes sont en tête du groupe avec six points, à égalité avec la Roma. Pas certain que le coach Julen Lopetegui y survive malgré tout...