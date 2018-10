Le Real regagne dans la douleur

N’exagérons rien. Tout n’allait pas bien, d’un coup, pour le Real Madrid. Mais une petite victoire logique et tranquille contre Plzen, par les temps qui courent, c’était toujours bon à prendre. Sauf qu’à dix minutes du coup de sifflet final, alors que les Madrilènes menaient 2-0, ils ont permis aux Tchèques de recoller à 2-1. Score final, ouf. Dans le contexte qu’on sait, à savoir que Julen Lopetegui est quasiment donné pour mort en tant que coach du club, les sifflets sont redescendus des tribunes et la peur a tétanisé, à nouveau, Karim Benzema et ses partenaires.

L’ancien Lyonnais avait ouvert le score de la tête en première période, marquant ainsi son 57e but en Ligue des champions, ce qui lui permet désormais d’être seul quatrième du classement historique devant Ruud van Nistelrooy et derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Raul (respectivement 120, 105 et 71 buts). Isco a ensuite eu des opportunités de 2-0 (36e, 37e) mais Plzen, déjà, aurait pu revenir juste après et juste avant la mi-temps avec deux occasions très franches (44e, 51e). Marcelo a néanmoins rapidement doublé la mise (2-0, 54e).

Et si Luka Modric (61e), Gareth Bale (69e) ou encore Benzema (71e), qui s’est vu injustement refuser un doublé pour un hors-jeu inexistant, ont eu les opportunités de 3-0, c’est bien Plzen qui a donc inscrit le dernier but du match à la 79e minute. Bénis soient le calendrier et cette faible équipe tchèque, pour la suite du parcours du Real en Ligue des champions. Car il est évident que n’importe quelle formation d’un calibre un peu plus costaud aurait bien mieux profité de la fébrilité ambiante. Le Barça, au hasard, qui reçoit son ennemi dimanche pour le Clasico. Avec Lopetegui ou pas, c’est toute la question. Et le match de mardi soir, vous l’aurez compris, ne va pas spécialement dans son sens.