Le Paris Saint-Germain, grâce à une excellente première période, a eu raison de Liverpool (2-1) mercredi soir, pour le compte de la cinquième journée du groupe C de Ligue des champions. Juan Bernat (13e) et Neymar (37e) ont inscrit les deux buts parisiens, et les Reds ont réduit l'écart par un penalty de Milner (45e+1). Le Paris Saint-Germain, avec huit points, suit à une unité de Naples, vainqueur de l'Etoile rouge Belgrade (3-1) avec notamment un doublé de Mertens. Liverpool est à deux points derrière. Une victoire du PSG à Belgrade dans deux semaines qualifierait donc automatiquement le club de la capitale pour les huitièmes de finale.