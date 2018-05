Le Bayern lésé par l’arbitrage ?

"Tout le monde connaît les antécédents, nous sommes tombés ici avec deux buts hors-jeu. Le penalty qu'ils ont sifflé contre la Juventus, a fait beaucoup parler. Mais l'arbitre ne peut pas sentir la pression ambiante. Il ne doit pas être affecté par l'ambiance et doit bien siffler. C'est un sportif comme nous et il doit avoir un bon rendement."

Tout en se défendant de vouloir mettre "la pression" sur Cuneyt Cakir, l’arbitre turc de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Thomas Müller n’avait pas manqué de rappeler, en conférence de presse, les précédentes polémiques arbitrales concernant le club merengue, et notamment celles nées de la précédente confrontation entre les deux clubs la saison passée.

Sur Benzema aussi ?

Le capitaine bavarois ne doit donc pas décolérer après l’élimination de son club, qui a concédé le match nul mardi soir à Santiago-Bernabeu (2-2), six jours après sa défaite contre le double tenant du titre à l’Allianz Arena (1-2). Car la formation allemande aurait déjà dû bénéficier d’un penalty dans le temps additionnel de la première période, alors que le score était toujours de 1-1.

Marcelo a en effet détourné, d’une main évidente, un centre de Joshua Kimmich à quelques secondes de la pause. Ce qui a provoqué la furie de Robert Lewandowski et de ses coéquipiers, qui se sont précipités sur l’officiel, sans résultat. Un fait de jeu qui risque de faire beaucoup parler, comme cette faute de Sergio Ramos sur le Polonais dans la surface (52e), et qui aurait pu changer la face de cette rencontre. Même si les Madrilènes pourront rétorquer que Karim Benzema, légèrement bousculé par Mats Hummels à la 49e minute, soit quelques instants après son deuxième but de la soirée, aurait également pu obtenir un coup de pied de réparation…