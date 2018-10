Le Bayern Munich l'a emporté 2-0 mardi sur la pelouse de l'AEK Athènes, à l'occasion de la troisième journée de Ligue des champions (groupe E). Les Bavarois ont fait la différence en deux minutes juste après l'heure de jeu, par Javi Martinez (61e) puis Lewandowski (63e). Le Bayern est provisoirement premier avec sept points, soit trois unités de plus que l'Ajax et quatre par rapport au Benfica (les Néerlandais et les Portugais s'affrontent dans la foulée).