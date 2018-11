L'Atletico chasse Monaco de la scène européenne

La marche était incontestablement trop haute ce mercredi pour une ASM encore convalescente, à peine rassérénée par sa toute première victoire sous les ordres de Thierry Henry, quatre jours plus tôt à Caen, en championnat (0-1). Déjà évincé de la Ligue des champions, le club du Rocher pouvait encore rallier la Ligue Europa en accrochant la troisième place de sa poule aux dépens de Bruges. Peine perdue, les Monégasques ayant abandonné à Madrid leurs ultimes espoirs.

Le coach asémiste avait demandé à ses troupes – encore bien jeunes et tendres ce soir face aux Matelassiers – de "ne pas avoir peur" et de "prendre du plaisir". Glacés par un but contre son camp du malheureux Badiashile dès la 2e minute, sur un tir lointain de Koke, les joueurs de la Principauté n’ont pas pu hélas s’exprimer comme voulu, rapidement éteint du reste par ce but du break signé Griezmann, avant la demi-heure de jeu, après un déboulé percutant de Correa (2-0, 24e).

Trop timorée pour réagir d’emblée, cette ASM a fait preuve de caractère néanmoins après la pause, non sans l’entrée en jeu d’un Falcao alors ovationné par les supporters des Colchoneros – nostalgie oblige (55e). Le Tigre a toutefois loupé le coche quand, en fin de rencontre, un penalty accordé aux Monégasques et synonyme d’expulsion pour Savic (82e) s’est offert à lui. En vain. Le Colombien a vu le cadre se dérober, et l’ASM laisser échapper là sa dernière chance. L’avenir incarné par les Massengo et Thuram, apparus à leur avantage ce soir malgré leur jeune âge (17 ans), garde des côtés prometteurs sur le Rocher. Mais Thierry Henry a encore besoin de temps, assurément. Pour l’Europe en attendant, c’est déjà trop tard.