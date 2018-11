La Super League européenne est "une fiction"

On en sait un peu plus sur la possible création (ou non) d’une Super League européenne réservée aux cadors du Vieux Continent. Comme l’ont révélé les Football Leaks il y a deux semaines, 16 clubs (le Real, le Barça, MU, le Bayern, la Juve, Chelsea, Arsenal, le PSG, City, Liverpool, Milan, l’Atlético, Dortmund, l’OM, l’Inter et la Roma) ont fomenté la création, pour 2021, d’une compétition calquée sur la Ligue des champions.

Cette NBA du ballon rond ne verra pas le jour pour le moment, puisque l’UEFA et l’Association européenne des clubs continuent à travailler ensemble. "Nous n’avons jamais été impliqués dans la création de ce document", assure ainsi Andrea Agnelli, le président de l’ECA et de la Juventus, dans une interview à la BBC, avant d’assurer: "Nous sommes engagés avec l’UEFA pour penser au futur et nous sommes conscients que l’on doit exploiter tous les marchés".

Egalement interrogé par le média anglais, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a estimé que la création d’une Super League était "une fiction" et que l’UEFA avait justement réfléchi à quelques innovations pour ces prochaines années, notamment "la mise en place d’un calendrier avec moins de football de sélections et plus de matches européens", ainsi que "d’autres compétitions européennes qui ne seraient pas réservés à l’élite".

En somme, à défaut de se réunir dans une ligue fermée, les grands clubs européens continueront à se batailler entre eux dans une Ligue des champions où le nombre de représentants des petits pays pourrait diminuer. "Vous devez penser à la Pologne, la Turquie ou la Russie. Si nous avons une nouvelle compétition (une 3e Coupe d’Europe, ndlr), cela bénéficiera à tous les fans de football en Europe", assure d’ailleurs Agnelli.