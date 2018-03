La Ligue des champions rapportera encore plus

Les riches seront toujours plus riches. L’UEFA et l'Association des Clubs européens (anciennement appelée le G-14) se sont récemment entendues sur les nouveaux revenus de la Ligue des champions et de la Ligue Europa pour la période 2018-2021. Si l’on en croit les chiffres révélés par El Mundo Deportivo, les clubs qui participeront aux Coupes d’Europe gagneront un pactole bien plus important.

Dans un premier temps, une participation à la phase de poules de la C1 n’offrira plus 12,7 millions d’euros mais la rondelette somme de 15 millions. Chaque victoire débloquera un bonus de 2,7 millions (contre 1,5 actuellement). Ensuite, 9,5 millions d’euros (contre 6) seront offerts aux huitième-de-finalistes, 10,5 millions (contre 6,5) aux quart-de-finalistes, 12 millions (contre 7,5) aux clubs du dernier carré et 15 millions (contre 11) pour les deux finalistes. Le lauréat repartira ainsi avec 19 millions supplémentaires (contre 15).

Les participants de la Ligue Europa ne seront pas en reste, puisque la cagnotte à partager passe de 400 millions à 500 millions d’euros. Cette saison, les équipes en quarts de finale, comme l’OM, se satisfont d’un bonus d’un million d’euro. Une présence dans le dernier carré rapportera 1,6 million et une place en finale offrira 3,5 ou 6,5 millions selon le résultat. De quoi motiver les clubs français à jouer la C3 à fond ?