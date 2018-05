La Fédération européenne de judo chambre Ramos !

La blessure de Mohamed Salah suite à un "contact" très costaud avec Sergio Ramos pendant la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid (3-1) vient de trouver un écho très savoureux. La Fédération européenne de judo vient en effet de tweeter une photo de l'action en question. On voit clairement le défenseur tenir le bras de l'attaquant. Mais c'est le commentaire qui fait tout le charme de ce tweet: "Technique de clé de bras interdite en judo... Mais en football, c'est assez bon pour remporter la Ligue des champions."

What do you think about this foul during the #UCLFinal between #RMALIV? https://t.co/zGhEHchtDw pic.twitter.com/SAprXfttKD