Kiev tient la corde pour OL-Shakhtar

En marge de la conférence de presse donnée ce mardi avec la joueuse lyonnaise Ada Hegerberg, première femme consacrée Ballon d'or, Jean-Michel Aulas a évoqué la perspective de la délocalisation du dernier match de poules décisif à jouer par l'équipe de Bruno Genesio sur le terrain du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Une nécessité au regard de la crise qui agite la région de Crimée.

"Je pense qu’il sera au Stade Olympique de Kiev, j’attends la confirmation. On est en train de s’organiser, a expliqué Aulas, cité par www.ol.fr. On va prendre l’initiative d’organiser un déplacement de supporters. On aura besoin d’eux pour se qualifier en 1/8 de finale… Le stade va accueillir deux matches en deux jours, ce qui n’est pas simple. A Odessa, on avait vu les chars devant le stade et il y avait un couvre-feu (16e de finale de Ligue Europe lors de la saison 2013-2014, ndlr). Cela ne facilitait pas la concentration des joueurs. En tant que dirigeant de club, je me pose la question de la sécurité. Donc s’il y a une satisfaction, c’est uniquement lié à la sécurité. C’est une question de responsabilité."