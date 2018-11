Juventus: Un milieu décimé contre MU ?

Déjà privée de Sami Khedira et Emre Can, la Juventus pourrait affronter Manchester United, mercredi en Ligue des champions, sans deux autres milieux de terrain d'importance: Blaise Matuidi et Miralem Pjanic.

L’international français a manqué l’entraînement de dimanche, alors que le meneur bosnien suit un programme personnalisé afin d’être prêt pour Old Trafford. Rodrigo Bentancur est le seul milieu opérationnel pour l’instant.

Dans le secteur offensif, Federico Bernardeschi et Mario Mandzukic ont été ménagés samedi dernier contre Cagliari et pourraient effectuer leur retour.