Gianluigi Buffon s'est adressé à la presse ce jeudi pour annoncer qu'il quittera la Juventus à la fin de la saison. Il en a profité pour revenir sur son expulsion à la fin du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid. Suite à un penalty sifflé en toute fin de match, il avait contesté avec véhémence au point de recevoir un carton rouge avant de confirmer son propos en zone mixte...

"Si je vois l'arbitre (Michael Oliver), je le prendrais dans mes bras et lui dirai qu'il aurait dû prendre plus de temps pour sa décision. (...) Avec l'émotion et la déception, j'ai réagi d'une manière inhabituelle pour moi. Après le match, j'ai dépassé les limites avec ce que j'avais dit à propos de l'arbitre et je m'excuse pour cela", a expliqué Buffon.