Gr. E: Valence élimine quasiment Berne

Valence s'est provisoirement emparé de la deuxième place du groupe E de la Ligue des champions, mercredi soir, en s'imposant à domicile (3-1) contre les Young Boys de Berne. Un doublé de Santi Mina (14e et 42e) et une réalisation de Carlos Soler (56e) ont permis aux joueurs de Marcelino de l'emporter et de prendre un point d'avance sur Manchester United, qui se déplace chez la Juventus Turin dans la foulée. Roger Assale avait égalisé en première période pour la formation suisse, qui sera mathématiquement éliminée si les Red Devils l'emportent en Italie.