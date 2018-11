(D): Un choc OL-Wolfsbourg dès les quarts

Le sort n’a pas été clément avec les Lyonnaises ce vendredi pour le tirage des quarts de finale de la Ligue des champions féminine. Les tenantes du trophée devront jouer le remake de la finale de Kiev la saison passée contre les Allemandes de Wolfsbourg, club vainqueur de la compétition en 2013 et 2014.

Le PSG de son côté a hérité de Chelsea, demi-finaliste l’an dernier. Les Parisiennes auront l’avantage de recevoir au retour, contrairement aux Rhodaniennes. A noter que les deux formations françaises se retrouveront en demie en cas de qualification. Les quarts sont programmés les 20 et 21 mars, puis une semaine plus tard, les 27 et 28 mars.

Les affiches des quarts:

Lyon (FRA) - Wolfsburg (ALL)

Chelsea (ANG) - Paris SG (FRA)

Slavia Prague (RTC) - Bayern Munich (ALL)

FC Barcelone (ESP) - LSK Kvinner (NOR)