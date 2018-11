Benzema tracte le Real

Santiago Solari est tranquillement en train de gagner la confiance de ses joueurs et de ses dirigeants. Si l'entraîneur intérimaire du Real Madrid n'a pas encore eu à gérer de rencontre face à un adversaire huppé, son bilan continue d'être immaculé. Pour son troisième match sur la banc madrilène, l'Argentin a vu ses joueurs s'imposer (0-5) dans la plus grande des tranquillités sur la pelouse du Viktoria Plzen.

Une rencontre déjà pliée à la pause qui aura servi de décrassage avant trois déplacements périlleux à Vigo, Eibar et Rome, pour un match entre aspirants à la première place de la poule dans 20 jours. Karim Benzema s'est comporté en leader technique en Bohème, avec un impeccable doublé lors du premier acte. D'abord sur un numéro de soliste magnifique dans la surface conclu par un plat du pied entre les jambes du gardien tchèque Hruska (0-1, 21e), puis d'une tête de près après une remise de Gareth Bale (0-3, 37e). Entre les 58e et 59e banderilles de Benzema en Ligue des champions, Casemiro avait repris victorieusement un corner de Toni Kroos d'un coup de casque (0-2, 23e). L'Allemand s'est lui fendu un peu plus tard d'une petite merveille de lob sans contrôle sur un service du débutant brésilien Vinicius (0-5, 67e), pour prendre le relais de Bale, opportuniste juste avant la pause après une frappe de Benzema (0-4, 40e).

Les dirigeants de la Maison Blanche attendront a priori le dernier moment pour décider ou non de transformer l'intérim de Solari en contrat. Quelle que soit le niveau de l'opposition, l'ancien joueur du Real a semble-t-il permis aux Merengues de retrouver un peu d'allant et de plaisir à jouer. Quelques choix marquants ont été faits pour ce rendez-vous, puisque Luka Modric, Isco ou encore Marco Asensio n'étaient pas titulaires. Le club de la capitale ne lâche pas l'AS Rome, co-leader du groupe avec 9 points et pour le moment devancé à la différence particulière. Sauf surprise, ces deux équipes vont se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1 et s'offriront un dernier clash pour déterminer les positions, le 27 novembre prochain à l'Olimpico.