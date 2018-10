Barça: Dembélé sur le banc à Wembley

C'était la tendance des dernières heures dans la presse espagnole qui annonçait qu'Ernesto Valverde, dans le contexte actuel d'un Barça qui n'a plus gagné depuis 3 matches de Liga, pourrait sacrifier le plus jeune de ses atouts offensifs. Et c'est confirmé avec la relégation d'Ousmane Dembélé sur le banc des remplaçants au coup d'envoi du choc de la 2e journée de la Ligue des champions face à Tottenham ce mercredi, à Wembley (20h45). C'est le Brésilien Arthur qui gagne ses galons de titulaire, laissant à penser que Coutinho pourrait monter d'un cran. Ou les Barcelonais abandonnaient leur sacro-saint système en 4-3-3 pour un 4-4-2 avec le duo Messi-Suarez aux avant-postes.

Dembélé remplaçant, un Français débutera pourtant bien face aux Spurs, puisque Clément Lenglet supplée le champion du monde Samuel Umtiti en défense centrale au côté de Gerard Piqué, alors que Nelson Semedo succède à Sergi Roberto.

Le onze du Barça : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Arthur, Busquets, Rakitic - Coutinho - Messi, Suarez