7 buts en demi-finale, du jamais vu depuis 1995 !

Les heureux spectateurs d'Anfield ont assisté mardi soir, à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et l'AS Rome (5-2) à un festival offensif d'une grande rareté à ce stade de la compétition. Il faut en effet remonter... 23 ans en arrière pour trouver la trace d'un match à 7 buts inscrits dans le dernier carré.

En 1995, le Bayern Munich s'inclinait sur sa pelouse (2-5) face à l'Ajax Amsterdam, futur vainqueur de l'épreuve face à l'AC Milan en finale (1-0).

7 - For only the second time in @ChampionsLeague history, 7 goals have been scored in a semi-final (after FC Bayern v Ajax 2-5, 1995). Entertainment. #LIVROM #LFCRoma #UCL