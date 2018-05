Yates, c'est du solide !

Les premières étapes de haute montagne avaient somme toute été assez décevantes, car là où des attaques entre favoris à la victoire finale étaient attendues et espérées, on avait uniquement vu certaines têtes d’affiche perdre du temps au train, Chris Froome et Fabio Aru en tête. Mardi, c’est Esteban Chaves qui avait rendu les armes dans un contexte particulier, et cette 11 étape programmée ce mercredi entre Assisi et Osimo (156 km) devait initialement permettre aux baroudeurs et aux puncheurs de briller.

Finalement, c’est l’homme fort du Giro jusqu’à présent, Simon Yates, qui a encore tiré profit d’un parcours valonné et d’une arrivée en côte. Le maillot rose a faussé compagnie à ses rivaux dans le final, une fois l’échappée du jour avalée. Tom Dumoulin, peu à son avantage depuis le début de la course, est un temps apparu capable de revenir, mais est resté à bonne distance sans toutefois jamais craquer. Il termine finalement avec seulement 2 secondes de handicap sur le leader de la Michelton-Scott, signe que le Néerlandais retrouve ses jambes et qu’il n’a pas encore abdiqué, loin de là, dans sa reconquête du Tour d’Italie. Il ne compte par ailleurs que 47 secondes de retard sur le Britannique au général...

Pour Chris Froome et Fabio Aru, ça se complique toujours plus. Le Britannique a perdu 40 secondes contre 21 à l’Italien, le tout en moins de deux kilomètres. Les jours passent et ça ne s’arrange pas pour le leader de la Sky et celui d’UAE Emirates. A l’inverse, Thibaut Pinot, le plus offensif des candidats potentiels à la victoire finale, a lui un peu plus souffert ce mercredi. Le Français a fait rouler son équipe, la Groupama-FDJ, sur les derniers kilomètres, dans le but de limiter les risques dans un final piégeux, et l'a peut-être payé par la suite. Il est néanmoins parvenu à tenir la distance et le rythme, passant la ligne avec huit secondes de débours au 7e rang, dans le même temps qu’un Alexandre Geniez placé (4e), et pointe au général à 1'04".