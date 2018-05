Pinot donne de ses nouvelles

Hospitalisé quelques heures samedi soir suite à un début de pneumonie qui l'a contraint à quitter la route du Tour d'Italie, Thibaut Pinot, qui a pu regagner son domicile pour observer une période de repos complet, a donné de ses nouvelles lundi soir sur Twitter.

"Voilà le Giro déjà derrière nous, un grand merci à mes copains, à tout le staff Groupama-FDJ pour ces trois semaines intenses, cette aventure qui malheureusement ne se termine pas comme on le pensait mais c’est le sport, tellement magnifique mais parfois si cruel, a ainsi écrit le grimpeur originaire de Haute-Saône, qui a tenu à remercier ses fans. J’aimerais également tous vous remercier pour votre soutien, vos messages durant ce Giro et surtout depuis vendredi soir, recevoir un tel soutien après cette désillusion me fais tellement plaisir. Maintenant je vais prendre le temps pour me soigner et me reposer".

Le leader de l'équipe de Marc Madiot, qui fête ses 28 ans ce mardi, espère être au départ du Tour de France, le 7 juillet prochain à Noirmoutier.