L'hallucinant numéro de Froome !

Quelle 19e étape du Tour d'Italie ! A 48 heures de l'arrivée à Rome, le 101e Giro de l'histoire a totalement basculé avec la renaissance totalement inattendue de Chris Froome, vainqueur entre Venaria Reale et Bardonecchia (185km) au prix d'un improbable et hallucinant numéro. Qui ne manquera pas de faire réagir les détracteurs d’un coureur à la réputation entachée par son contrôle "anormal" au salbutamol sur la Vuelta 2017.

Victime d'une chute avant le départ et hors du coup au cours de la première semaine, le Britannique s'est envolé en solitaire à 80km de l'arrivée, dans l'ascension du col du Finestre, pour signer sa deuxième victoire après avoir déjà levé les bras au sommet du Monte Zoncolan. Mais surtout Froome s'empare du maillot rose de leader abandonné par un Simon Yates en perdition pour son... 13e jour passé sous la tunique de leader. La révolte de Thibaut Pinot est également récompensée par sa 3e place sur la ligne d'arrivée et... sur le podium.

Le souvenir de Landis

Un sujet de sa Gracieuse Majesté renaît, un autre aura vécu un enfer. On ignore si Simon Yates est superstitieux, mais sa treizième journée en rose lui aura été fatale. Au lendemain d’une première défaillance, où s’était déjà fissurée la carapace d’un leader délesté de la moitié de son avance sur Tom Dumoulin, Yates a tout perdu, lâché de manière irrémédiable et planté dès les premières pentes du jour. Pour accuse… seize minutes au sommet du Finestre et au final être détroussé des maillots distinctifs de leader et de meilleur grimpeur par un « voleur » nommé Chris Froome. Qui en était encore à recevoir les honneurs sur le podium d’arrivée, alors même que son compatriote restait en course à souffrir sur sa machine. A plus de quarante minutes !

On aimerait convoquer la légende, on est contraint de rappeler le funeste souvenir de Floyd Landis sur le Tour de France (*). C’est tout dire de la performance d’extraterrestre réussie par un Froome si irrégulier depuis le départ. Mais capable d’imposer des écarts renversants dans cette antépénultième étape et de ne pas concéder la moindre seconde sur ses poursuivants dans l’ascension finale, malgré l’effort colossal concédé pour avaler la montée sur Sestrière (16,2 km à 5,4%), ainsi que le mont Jafferau (7 km à 8,7%) et sa partie au pied la plus exigeante (14% maximum).

Le quadruple vainqueur du Tour de France accusait 3’22" de retard sur Yates au départ vendredi matin ; son avance est désormais de 40 secondes sur Tom Dumoulin et 4’17" sur Thibaut Pinot.

La capacité de résilience du Français est à relever. Malade et donné perdu pour le podium lui aussi, le leader de la Groupama-FDJ a bataillé tout au long de cette journée d’anthologie. Plus fort que cette crevaison au pire moment, avant la Cima Coppi (2 178m), toit de ce Giro, au moment où la course se décantait pour bénéficier d’un allié de circonstance en Tom Dumoulin et, avec l’appui de son coéquipier Sébastien Reichenbach, éliminer Domenico Pozzovivo (+8’29"). Pauvre cyclisme italien qui aura perdu en plus Fabio Aru, contraint à l’abandon.

"C’est une satisfaction parce que c’est une étape qui comptait, appréciera Pinot au micro d’Eurosport. Le Giro est une course folle tous les jours. Aujourd’hui (vendredi), on a en a écrit une belle page. J’espère demain (samedi) avoir de bonnes jambes pour garder ce podium, parce que c’était mon objectif ; et ce serait un rêve de le décrocher dimanche à Rome." Un enthousiasme qu’on se permettra de ne pas partager, tant que Froome et la Sky n’auront pas cédé au plus élémentaire devoir de transparence sur ces performances invraisemblables. Comme certains de ses pairs, à l’image d’un Lilian Calmejane, le réclamaient déjà dès l’arrivée.

(*) Le vainqueur déchu du Tour de France 2006 avait vécu une renaissance semblable cette année-là dans le col de Joux-Plane, après sa défaillance de la veille dans La Toussuire.