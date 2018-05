Le chrono pour Dennis, Yates garde le maillot rose

Battu lors du premier chrono à Jérusalem, Rohan Dennis (BMC) a pris sa revanche sur Tom Dumoulin (Sunweb) en remportant la 16e étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre de 34,2 kilomètres.

Dumoulin, troisième de l'étape (+22"), reste deuxième du classement général derrière Simon Yates (Mitchelton-Scott), qui a plutôt bien limité la casse (22e) et conserve 56" d'avance sur le Néerlandais.

Dans la course au podium, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), très décevant, a perdu plus d'une minute sur Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), et glisse à la cinquième place du général, derrière Christopher Froome (Sky).