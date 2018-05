Froome, un triomphe sous conditions

N'en déplaise à ses détracteurs, Chris Froome est entré dans l'histoire du cyclisme dimanche à Rome. Vainqueur de son quatrième Tour de France en juillet dernier, puis de la Vuelta dans la foulée en septembre, le Britannique a remporté huit mois plus tard le Giro, ce qui lui permet ainsi de rentrer dans le cercle très fermé des coureurs ayant remporté les trois Grands Tours: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador et Vincenzo Nibali.

Une performance haut de gamme, d'autant plus que le leader de la Sky était loin d'avoir course gagnée avant le départ de ce 101e Tour d'Italie. A la recherche de sa forme depuis le début de la saison, le natif de Nairobi avait été victime d'une chute la veille du prologue à Jérusalem et a connu des difficultés dans les premières étapes de montagne. Mais il a progressivement réagi en s'imposant au sommet du Zoncolan en deuxième semaine, puis en réalisant un authentique exploit vendredi dernier. Parti seul à 80 kilomètres de l'arrivée dans le Col du Finestre, connu pour ses 9 km de chemin de terre, "Froomey" a rallié l'arrivée au sommet du Monte Jafferau avec trois minutes d'avance sur ses poursuivants, obtenant le maillot rose pour ne plus le lâcher jusqu'à l'arrivée deux jours plus tard dans la ville éternelle. Un exploit retentissant salué par le manager de son équipe Dave Brailsford, qui parle de "la plus belle performance de sa carrière", mais aussi par ses coéquipiers, à qui il ne manque jamais de rendre hommage.

Reste que beaucoup peinent encore à s'enthousiasmer pour la prouesse du "Kenyan blanc". Car ce dernier est toujours sous la menace d'une suspension de l'Union cycliste internationale (UCI) après son contrôle anormal au salbutamol survenu lors de la dernière Vuelta. Un médicament censé lutter contre l'asthme dont souffre Froome, qui n'est pas à la base un produit interdit comme l'EPO, mais qui pose question sur le détournement de produits à usage thérapeutique dans le but de favoriser la performance. En attendant le verdict de l'UCI et les conclusions de l'enquête de la lutte contre le dopage, la victoire du Britannique reste donc en suspens tout comme sa participation annoncée au prochain Tour de France, où le coureur de la Sky compte bien remporter un cinquième succès.

REACTION: "I think it’s probably the best performance of his career"



Sir Dave Brailsford has heaped praise on @chrisfroome after a momentous #Giro101 victory



> https://t.co/B2UeKLNUUo pic.twitter.com/wGxvu0Plqg — Team Sky (@TeamSky) 27 mai 2018

Le Tour, La Vuelta and now #Giro101. @ChristianKnees has been there every step of the way with @chrisfroome. We’re lucky to have Kneesy - a true unsung hero pic.twitter.com/mh7CZTZvmo — Team Sky (@TeamSky) 27 mai 2018