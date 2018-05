Aru abandonne !

Bien décidé à briller de nouveau sur le Giro cette année après ces deux places sur le podium en 2014 (3e) et 2015 (2e), Fabi Aru a rapidement déchanté.

Largué dans les premières étapes de montagne, le coureur de l'équipe UAE Team Emirates a néanmoins étonné mardi sur un contre-la-montre plat de 34 km en terminant 8e de l'épreuve, à seulement 57 secondes d'un rouleur de la trempe de Rohan Dennis.

Mais le Sarde a de nouveau craqué jeudi dans la montée de Prato Nevoso (122e), avant de mettre pied à terre après 41 km de course vendredi, à deux jours de l'arrivée à Rome.

Km 41

Fabio Aru and Vasil Kiryienka just got retired from #Giro101 | Fabio Aru si ritira dal #Giro101 seguito da Vasil Kiryienka | Fabio Aru se retira del #Giro101 seguido por Vasil Kiryienka